Ast conferma i 17 tagli ai lavoratori somministrati. Tesei incontrerà Marcegaglia

TERNI – Si terrà venerdì 19 giugno, alle ore 15, presso la sede della Giunta regionale, a Palazzo Donini a Perugia, un incontro che vedrà al centro della discussione le Accciaierie di Terni. A partecipare saranno la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, l’assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni ed i rappresentanti del Gruppo Marcegaglia e della Confindustria Umbria. L’incontro era stato programmato per le scorse settimane ma rinviato dopo il lieve malore che aveva colpito la presidente della Regione,

Dopo Acciaio Italia, tocca all’imprenditore mantovano scoprire quindi le carte, mentre altri due soggetti, a quanto si apprende, hanno preso direttamente contatti con la holding e su di loro c’è per ora il massimo riserbo.

Tagli confermati. Intanto, Ast tk non torna indietro:17 lavoratori in somministrazione vedranno scadere il proprio contratto a fine mese e non verranno riconfermati. Confermate da Ast anche le fermate di fine mese, stop collettivo della fabbrica per la pausa estiva dal 1° al 16 agosto. Le comunicazioni sono state annunciate ai delegati di fabbrica dall’azienda. Viaggeranno a scartamento ridotto anche il laminatoio e il centro di finitura, con quest’ultimo che per luglio avrà uno scarico che si ripercuoterà su circa 10 persone a turno.