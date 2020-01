Ast, audizione dei sindacati in commissione alla Camera: “Il Governo prenda in mano la situazione”

TERNI – Audizione alla Camera dei Deputati per i sindacati metalmeccanici sulla questione Ast, davanti alla commissione attività produttive della Camera, presieduta dell’onorevole Barbara Saltamartini, commissario della Lega per Terni.

Una audizione che è servita a mettere sul tavolo del Governo la vicenda della multinazionale con sede a Terni in vista dei tanti appuntamenti del 2020, a cominciare dall’accordo ‘ponte’, in scadenza a settembre, al quale gli stessi sindacati vogliono arrivare preparati, chiedendo quindi alle istituzioni nazionali di convocare prima di quel termine i rappresentanti di ThyssenKrupp. E poi ovviamente il futuro dei reparti, primo fra tutti il laminatoio a caldo.

Sindacati “Come organizzazioni sindacali – spiega Marco Bruni della Fismic – abbiamo denunciato tutte le preoccupazioni su lo stato economico della multinazionale. L’arrivo delle bramme dall’Indonesia che mettono in discussione l’area a caldo. La richiesta di una convocazione al Mise. E la strategicità dell’ Ast. Abbiamo chiesto la salvaguardia dell’occupazione, come previsto dall’accordo ed anche dei volumi previsti.

Salvaguardia del occupazione come previsto dall’accordo e del milioni di tonnellate. Come coordinatore della FIsmic ritengo necessario l’intervento forte del governo per capire realmente quale sia la reale volontà nei confronti di Ast, che Thyssen pare intenzionata a disfarsi della sezione elevator. Vanno ripristinate le corrette relazioni sindacali, visto l momento in stabilimento sono ridotte e poco credibili. Un confronto aperto e reale sulla situazione può solo essere un vantaggio per tutti e soprattutto per la nostra città ormai in grande crisi lavorativa

Saltamartini e Caparvi. In una nota, gli onorevoli Saltamartini e Caparvi scrivono: “Avviato in Commissione attività produttive della Camera, un ciclo di audizioni su Ast alla luce del prolungamento della cassa integrazione e di prospettive non rassicuranti per il futuro. Forte preoccupazione è stata espressa dai sindacati in merito alla

problematica sulla ridistribuzione della produzione di acciaio e in particolare per l’arrivo di semi-lavorati dall’Indonesia che hanno invaso il mercato europeo: si parla di 50mila tonnellate di bramme tra prodotto già arrivato e quello che arriverà nei prossimi mesi. Questioni che pongono in discussione anche la centralità della siderurgia italiana e in particolare del Polo di Terni. Si è discusso anche di infrastrutture inerenti l’attività di Ast, coinvolgendo Comune di Terni e Regione Umbria. In tal senso va

riconosciuta una presenza costante delle istituzioni locali e in particolare del sindaco di Terni, Leonardo Latini, su tutta la vicenda”.

Nel corso dell’audizione, l’onorevole Caparvi, nel ringraziare le parti intervenute, ha sottolineato come “la strategicità del Polo ternano debba essere il risultato di una presa di posizione del Governo rispetto alla produzione industriale in Italia e nello specifico nel siderurgico”. Il presidente della Commissione, Saltamartini, ha annunciato di aver convocato in Commissione i vertici aziendali per cercare di avere “un quadro più preciso delle strategie intraprese”.

Verini. Secondo Walter Verini, deputato del Pd presente alla audizione è necessario “chiamare la multinazionale ad un atteggiamento coerente, al rispetto degli impegni legati agli investimenti produttivi e ambientali che garantiscano certezze e futuro al sito, ai livelli occupazionali. Su questo è necessario che le istituzioni regionali e locali facciano la propria parte, come è sempre avvenuto in passato, ed è necessario che ThyssenKrupp venga chiamata al rispetto di impegni a livello del Governo del Paese e della stessa Unione Europea. Quando sono in ballo questioni come queste è necessaria chiarezza di intenti e unitá di tutte le forze istituzionali e sociali. E in questo quadro, per quella realtá territoriale, è necessario superare anche al più presto i ritardi dell’ultimo anno e mezzo”

Nevi. Così invece il deputato ternano di Forza Italia Raffaele Nevi: “Bene ha fatto la commissione attività produttive della Camera – dice in una nota– ad avviare un ciclo di audizioni sulla situazione dell’Ast Terni. Alla acciaieria di Terni serve un intervento serio, ai massimi livelli, del Governo per capire come poter evitare che si ripetano situazioni di progressivo disimpegno da parte delle multinazionali in un momento molto delicato della situazione mondiale, a causa di continue problematiche commerciali legate soprattutto alla scellerata scelta di imporre dazi da parte degli Stati Uniti. Abbiamo bisogno, a Terni come nel resto del Paese, di un Governo che agisca in fretta e che capisca la strategicità della produzione di acciaio e la necessità di investire più risorse e attenzioni a quelle aree del paese che si sobbarcano l’onere di ospitare la produzione di vere e proprie materie primarie. È per questo che anche Forza Italia chiede formalmente che il ministro si attivi immediatamente per riconvocare le parti e predisporre un nuovo accordo in cui ci siano impegni precisi sia da parte governativa sia da parte aziendale e sindacale”.