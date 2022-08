Ast, Arvedi premiato ma preoccupa il caro-energia: “Troppa speculazione, possibili stop”

TERNI – Proprio nella giornata di ilunedì ha ricevuto il premio San Valentino “Un anno d’amore”, ma adesso Giovanni Arvedi, proprietario di Ast ha annunciato una fermata prolungata: “Per quanto tempo? Ci stiamo pensando, speriamo nel Governo. Siamo di fronte a una speculazione di 900 euro al chilowattora, mi chiedo come si possa speculare di fronte al lavoro degli operai”. Nel frattempo per lunedì era atteso un incontro tra il management, le organizzazioni sindacali e le Rsu sugli aggiornamenti delle prospettive produttive, rinviato. Ma i delegati di fabbrica hanno preteso comunque dalla direzione aziendale delucidazioni sui volumi produttivi, e queste sono arrivate: dopo lo stop estivo riprende l’attività, almeno per il momento, un solo forno su due.

Cosa succederà ad Ast.

Secondo quanto informano i delegati di fabbrica, per il reparto Acciaieria a settembre è prevista una produzione di 88 mila tonnellate di acciaio e dunque l’attivazione di una sola linea (forno 5 Aod2 Cb3). La situazione verrà monitorata e potrà essere soggetta a variazioni nell’arco del mese, con possibilità che possa comunque tornare a marciare a pieno regime. Anche il reparto Laminazione a caldo funzionerà a pieno, salvo fermi manutentivi. Nell’area a freddo, per l’inossidabile sono previste 47 mila tonnellate di laminati a freddo con qualche fermo impianto nell’arco del mese, mentre l’impianto Ba3 sarà fermo la prima parte del mese. Quasi saturo il Centro di finitura, con 27 mila tonnellate di produzione, mentre riprenderà come da programma stabilito anche l’attività della Società delle fucine e del Tubificio. Tutto il personale durante i fermi impianti, sarà impegnato in attività di formazione e affiancamento. Le Rsu stanno monitorando da vicino la situazione dei volumi produttivi ed inoltre è confermata la riunione di giovedì sul premio di risultato.