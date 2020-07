Ast, cassa integrazioni: accordo raggiunto fra azienda e sindacati

TERNI – Raggiunta l’intesa fra le Rsu di Ast e l’azienda per la conclusione del percorso relativo alla cassa integrazione ex Covid 19 del mese di luglio. Dopo lo scontro della scorsa settimana, le Rsu informano che l’azienda ha rimosso al tavolo le pregiudiziali espresse nei precedenti incontri. L’accordo prevede le stesse condizioni dei mesi precedenti e cioè: il mantenimento delle 20 ore di ferie residue, la maturazione dei permessi annuali retribuiti Ed inoltre per il periodo fino al 12 luglio, le condizioni precedenti, dal 13 al 25 luglio l’utilizzo della cassa sarà invariato rispetto alle precedenti comunicazioni mentre è confermata la fermata collettiva dal 1 al 16 agosto. Nuovo incontro previsto per il 23 luglio per la cassa integrazione dal 26 al 31 luglio.