Assisi, “Zuppa di sasso” a chiudere la stagione di Teatro Ragazzi

ASSISI – Terzo e ultimo appuntamento con la Stagione di Teatro Ragazzi promossa dall’associazione Birba in collaborazione con Ateatroragazzi e il Piccolo Teatro degli Instabili, e con il sostegno del Comune della Città di Assisi. Il suggestivo teatro nel cuore di Assisi sabato 8 febbraio (ore 17.30) metterà in scena “Zuppa di sasso” di Accademia perduta/Romagna teatri, di e con Danilo Conti.

La fiaba della “Minestra di sasso” si perde nelle trame del tessuto popolare. La storia narra di un viandante che raggiunge un villaggio e improvvisa un fuoco nella piazza del paese. Dopo aver chiesto in prestito una pentola, mette a bollire un sasso di fiume: la curiosità prende il sopravvento sulla diffidenza e ben presto tutti gli abitanti del posto desiderano aggiungere qualcosa, chi il sale, chi una verdura, chi l’ingrediente segreto che bolle in pentola. Nello spettacolo il posto dei personaggi umani viene preso da animali rappresentati attraverso maschere/sculture di grandi dimensioni: un vecchio lupo è il viandante, poi, galline, maiali, pecore, capre, cavalli, asini, cani portano a turno vari ingredienti e infine si ritrovano attorno a un camino in un convivio festoso. Una storia divertente che parla di come, a volte, mettendo insieme il poco di molti, si possa creare tanto per tutti.

Per lo spettacolo è prevista anche una matinée dedicata alle classi che hanno aderito ai percorsi didattici di Ateatroragazzi.

Ora l’attesa è per la terza edizione del Festival “Birba chi legge – Assisi fa storie”, che torna con un ricco programma di appuntamenti (prossimamente saranno annunciati i primi dettagli) dal 28 al 31 maggio 2020. Intanto è possibile ancora iscriversi (fino al 29 febbraio) al Concorso Nazionale “Una biblioteca in ogni scuola” indetto come di consueto all’interno del festival.

Prenotazioni: 333 7853003 – 336 795200 – info@teatroinstabili.com – info@birbachilegge.it