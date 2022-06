Assisi, violento frontale fra Palazzo e Petrignano: 4 feriti, fra loro un bambino

ASSISI– Una carambola che soltanto per un colpo di fortuna non si è rivelata una strage ma che ha comunque un bilancio terribile: quattro feriti gravi, fra i quali un bambino di 10 anni. Il fatto è avvenuto alle 20.15 di giovedì lungo la SP 248 tra Palazzo e Petrignano.

Lo scontro frontale è stato fra due auto, una Bmw X3 e una Opel Corsa, all’altezza di una curva pericolosa. L’auto più grossa procedeva in direzione Petrignano, quando per cause in corso di accertamento, si è schiantata con la Opel che proveniva a dalla direzione opposta. Nello schianto è stato divelto anche un palo della luce.

Il bilancio

Ci sono voluti i vigili del fuoco per estrarre le persone che poi sono state soccorse dal 118: tre feriti sono stati trasportati all’ospedale di Perugia (due codici rossi e uno giallo) e uno in quello di Assisi (codice verde). Il bimbo è stato ricoverato in codice rosso, è ferito ad una gamba, mentre l’altro rosso è un trauma toracico). Il bambino e l’adulto, a quanto si apprende, erano all’interno della Opel e sono stati sbalzati fuori. Sul posto i Carabinieri di Torgiano.