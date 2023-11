Assisi, violenta rissa alla stazione di Santa Maria degli Angeli: accoltellato un uomo

ASSISI – Prima le spinte, poi uno scambio di colpi e quindi uno dei due uomini che si sono affrontati alla stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli è stato ferito alla gola con un oggetto tagliente mentre l’altro è stato arrestato per tentativo di omicidio dai carabinieri. Che fornendo una ricostruzione dell’episodio hanno parlato di veri e propri momenti di paura vissuti dai viaggiatori in quel momento presenti. Gli investigatori ritengono che quanto accaduto sia riconducibile a “vecchia ruggine” esistente tra i due, risultati entrambi “ben conosciuti alle forze dell’ordine”.

Un colpo alla gola

I carabinieri hanno spiegato che “in un attimo” uno dei due contendenti si è munito di una lametta o un taglierino con il quale ha inferto un colpo alla gola all’altro uomo per poi tentare di allontanarsi. Il ferito si è invece accasciato su una panchina ed è stato subito soccorso prima dai presenti poi dal 118 e trasportato all’ospedale di Perugia. Una pattuglia dei carabinieri di Assisi ha individuato il presunto feritore. Rintracciato nel giro di pochi minuti, è stato condotto in caserma a Santa Maria degli Angeli e dichiarato in arresto per tentato omicidio, venendo rinchiuso nel carcere di Capanne in attesa dell’udienza per l’eventuale convalida. I carabinieri sottolineano che “importante” per la ricostruzione della dinamica del fatto è stata l’acquisizione delle immagini delle telecamere della stazione ferroviaria.