Infrange il divieto di uscire: viene trovato in strada ubriaco, aggredisce carabiniere

ASSISI – Un cittadino 35enne, originario del Marocco, è stato denunciato e multato per la somma di 508 euro dai carabinieri della Compagnia di Assisi nella serata di lunedì scorso. L’uomo è stato visto dai militari nella tarda serata di lunedì nella centralissima via Patrono d’Italia di Assisi, nel corso di controlli nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. Inevitabile per i carabinieri fermarsi, identificare il soggetto e chiedergli una “valida giustificazione” della propria uscita da casa. A quel punto l’uomo in evidente alterazione alcolica, alla vista delle divise ha reagito nel peggiore dei modi: con un’aggressione dapprima verbale e poi anche fisica. Bloccato, con tutte le cautele del caso è stato portato presso la caserma di Viale Patrono d’Italia dove è stato identificato e denunciato per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, nonché multato.