Assisi, va a un concerto con il Green pass di un’altra persona: denunciata

ASSISI – Una donna è stata denunciata per sostituzione di persona dagli uomini del commissariato di Assisi che stavano monitorando gli accessi in occasione del concerto a Santa Maria degli Angeli di Ariete. La donna inizialmente era stata respinta ai varchi perché non aveva il green pass, con il personale che le aveva consigliato di andare in farmacia per un tampone. Più tardi, a concerto già iniziato, la donna è tornata ai varchi e ha mostrato il green pass. A quel punto gli agenti hanno voluto approfondire e hanno accertato che la signora aveva mostrato il green pass di un’altra persona.