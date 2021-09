Assisi, una lite tra bimbi si trasforma in rissa tra genitori con insulti e sputi

ASSISI – Un cattivo esempio dato ai bambini. E per questo uomo di 38 anni residente ad Assisi e la sua compagna sono stati denunciati per minacce gravi ai danni di un vicino di casa di 51 anni. Gli agenti sono intervenuti nella palazzina perché il più giovane dei due li ha chiamati sostenendo di essere stato aggredito da uno sconosciuto extracomunitario armato di coltello dopo che, sempre lo straniero, avrebbe allontanato la figlia del 38enne italiano dai giochi.

La ricostruzione

Il tutto parte da una semplice lite tra bambini quando, secondo le ricostruzioni fatte dagli agenti, il 38enne si sarebbe intromesso e trovando la figlia in lacrime sarebbe andato a casa del 51enne per insultarlo e minacciarlo, dopodiché gli avrebbe sputato in faccia. Per questo l’uomo è stato denunciato, ma nei guai è finita anche la moglie che, malgrado la presenza dei poliziotti sul posto e soprattutto dei bambini, ha continuato a urlare e minacciare di morte la famiglia extracomunitaria.