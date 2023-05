ASSISI – Ubriaco molesta e disturba i turisti in piazza del Comune usando anche un taglierino. Un 46enne italiano ha minacciato e insultato anche le forze dell’ordine. Il taglierino trovato durante la perquisizione è stato sequestrato, mentre il 46enne è stato denunciato per resistenza, oltraggio, minaccia a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere, oltreché sanzionato per manifesta ubriachezza.