Assisi, ubriaco minaccia moglie e figlia col coltello per avere il bancomat: allontanato da casa

ASSISI – Un uomo di 56 anni residente nel comprensorio di Assisi è indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, quest’ultime ai danni della coniuge. A suo carico il gip del tribunale di Perugia ha emesso la misura dell’allontanamento dalla casa familiare, prescrivendogli anche di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie e dalla figlia. Le aggressioni verbali e fisiche sono state raccontate dalla moglie a seguito dell’ennesimo episodio di violenza patito dal marito in quella circostanza, ha così riferito alle forze dell’ordine, in evidente stato di ebbrezza.