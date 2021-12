ASSISI – E’ stato portato in commissariato ad Assisi e multato sia per ubriachezza molesta che per violazione delle norme anti Covid-19, un 51enne che ha dato in escandescenze all’interno di un locale della città di San Francesco. A chiedere l’intervento dei poliziotti sono stati il titolare dell’attività dopo avergli chiesto invano di indossare il dispositivo di protezione. Quando sono arrivati gli agenti hanno identificato il soggetto, risultato di origini marocchine, senza fissa dimora e con diversi precedenti penali, oltreché ubriaco a tal punto da non reggersi in piedi e perfino cadere più volte davanti agli agenti. Portato in commissariato, l’uomo è stato sanzionato.