Assisi, trova un ladro nel suo bar e tenta di ostacolargli la fuga: rintracciato e denunciato

Uscito con il denaro

La donna era stata allarmata dal titolare di un’attività vicina che le aveva segnalato di aver notato un uomo, con fare sospetto, introdursi all’interno del bar dalla porta secondaria. Ritornata nel proprio esercizio, ha sorpreso il 41enne con in mano il denaro. Alla sua vista, l’uomo ha cercato di uscire, ostacolato dalla proprietaria che, ostruendo l’ingresso, ha provato a impedirne la fuga senza riuscirci. La signora a quel punto, ha allertato la sala operativa del commissariato di Assisi che ha inviato una volante sul posto. Dopo aver ricostruito la dinamica dell’evento, gli investigatori hanno avviato le indagini e nel giro di pochi giorni sono riusciti ad individuare il presunto responsabile, più volte indagato in passato per reati contro il patrimonio, che è stato denunciato per il reato di rapina impropria.