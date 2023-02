Assisi, torna libero l’uomo arrestato per omicidio durante una battuta di caccia

ASSISI – Torna libero Piero Fabbri, 57 anni, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte del ventiquattrenne Davide Piampiano durante una battuta di caccia nelle campagne di Assisi. Lo ha deciso il tribunale del riesame di Firenze che ha accolto la richiesta del difensore, l’avvocato Luca Maori. Per Fabbri, finora detenuto a Perugia, i giudici hanno disposto l’obbligo di firma. Il legale ha sostenuto l’insussistenza del reato doloso e delle esigenze cautelari. L’indagine è attualmente coordinata dalla Procura di Firenze per questioni procedurali in quanto la madre della vittima, parte offesa dal reato, è giudice onorario.