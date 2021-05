Assisi, spacciatore di diciannove anni arrestato dopo una segnalazione

Pedinato A confermare la veridicità della segnalazione al 112 è stata la cessione di droga che si è consumata davanti agli occhi dei militari, che hanno pedinato il ragazzo, notando un via vai sospetto lungo diverse strade cittadine, fino a quando non hanno assistito allo spaccio di coca. Immediatamente fermata la donna che aveva acquistato la coca e l’ha consegnata ai carabinieri, che a quel punto hanno proceduto all’arresto del giovane trovato con 700 euro in contanti e due smartphone, malgrado non risulti occupato in Italia. L’arresto è stato convalidato dal giudice e per il 19enne sono scattate le procedure di espulsione dal paese.