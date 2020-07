Assisi, spaccia coca nei vicoli del centro storico: in manette

ASSISI – Operazione antidroga del commissariato di Assisi che ha arrestato un 25enne incensurato da tempo residente a Bastia Umbra dopo aver assisto a una serie di movimenti sospetti con un altro soggetto. Quest’ultimo, un 43enne incensurato, è stato fermato non appena si è allontanato e trovato in possesso di mezzo grammo di coca, che ha spiegato di aver pagato 30 euro. Gli agenti si sono messi quindi sulle tracce dell’auto notata poco prima, con il quale si muoveva il pusher. Nel giro di poco hanno rintracciato il 25enne a carico del quale è scattata la perquisizione dell’auto e dell’abitazione, dove all’interno sono stati trovati sette grami di cocaina, un bilancino di precisione e sostanza da taglio. A suo carico è quindi scattato l’arresto in flagranza per spaccio: il giovane di nazionalità albanese è già comparso davanti al giudice che gli ha inflitto una condanna a sei mesi. Il cliente italiano, invece, dopo aver fatto tappa in commissariato, è stato segnalato in prefettura come assuntore.