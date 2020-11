Assisi, simulano un tamponamento per truffare l’assicurazione: denunciati in cinque

ASSISI – Pensavano di farla franca truffando la compagnia di assicurazione simulando un incidente stradale, ma per due campani e tre umbri è andata male, perché sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia.

I cinque avevano architettato bene il falso sinistro: un tamponamento a catena, con danni alle autovetture e lesioni. Dopo la segnalazione dell’assicurazione, che sin da subito aveva riscontrato delle anomalie nelle dichiarazioni dei coinvolti nel sinistro, è stata avviata l’indagine dei militari. Dopo minuziosa ricostruzione dell’accaduto, sono emersi elementi di colpevolezza in ordine al concorso in una truffa alla assicurazione.

I militari a riprova dell’ipotesi investigativa hanno acquisito i dati dalla scatola nera installata su una delle autovetture coinvolte ed hanno così potuto accertare che la stessa, nell’ora indicata, non aveva causato alcun tamponamento ed era rimasta ferma in quel tratto di strada per soli tre minuti.

L’obiettivo dei cinque uomini era riscuotere il risarcimento, alcune migliaia di euro, dei finti danni simulando un sinistro stradale mai avvenuto. Tutti e cinque sono stati denunciati per l’ipotesi di concorso in truffa e fraudolento danneggiamento di beni assicurati ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.