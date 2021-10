Assisi, si schianta contro un Suv e scappa: denunciato 24enne

ASSISI – I carabinieri di Assisi hanno identificato il pirato della strada, si tratta di un 24enne residente a Foligno, che lo scorso 26 settembre ha provocato un incidente in via del Lavoro a Bastia Umbra in cui è rimasta ferita la donna al volante del Suv, che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Ad assistere allo schianto diversi testimoni puntualmente sentiti dai carabinieri, che hanno proceduto ad acquisire anche le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza. Le immagini hanno offerto riscontri adeguati ai racconti dei presenti e in breve il 24enne è stato identificato e denunciato per omissione di soccorso e gli è stata ritirata la patente.