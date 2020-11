Mette santini e sedie a forma di croce davanti a bar: denunciato

ASSISI – Centinaia di santini, testi di preghiere tagliati le sedie collocate a forma di croce: è quanto ha trovato, fuori dal suo bar, la titolare di un locale di Santa Maria degli Angeli. Il presunto responsabile dell’accaduto, rintracciato grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza, è stato denunciato dalla polizia. Si tratta di un uomo di 56 anni, senza fissa dimora, più volte indagato in passato per reati contro il patrimonio, che – secondo la ricostruzione dei fatti parte degli investigatori – si era presentato presso alcune strutture religiose della zona per chiedere denaro ma non avendo ottenuto quanto richiesto, come atto di spregio, avrebbe messo il gesto sacrilego.

Chiamata L’episodio – reso noto oggi dalla questura – è avvenuto alcune notti fa. La titolare del bar si è accorta dell’accaduto la mattina successiva ed ha chiamato la polizia. Gli agenti dell’ufficio anticrimine del commissariato di Assisi hanno avviato le indagini, partite, come detto, dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. L’uomo è stato denunciato per vilipendio alla religione e nei suoi confronti sarà emesso il foglio di via dal comune di Assisi.