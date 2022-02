Assisi, Salvini prega per la pace in Ucraina sulla tomba di San Francesco

ASSISI – Visita al Sacro Convento di Assisi del leader della Lega Matteo Salvini. Che venerdì sulla tomba di San Francesco ha pregato per la pace in Ucraina. “Non bisogna rispondere alla guerra con un’altra guerra, altrimenti si fa difficile fermarla” ha detto poi parlando con i giornalisti. “Se con le bombe si risponde con le bombe si fa difficile” ha sottolineato ancora Salvini. “La pace viene prima di tutto” ha sottolineato il segretario leghista. “Mi sembra – ha proseguito – che si parli troppo di guerra. In questo momento la priorità è fermare le bombe e i missili. Bisogna usare la diplomazia, l’ascolto, la ragione, il cuore e la preghiera. Qualcuno parla con leggerezza di attacchi, di guerre e di nucleare… attenzione. E’ un momento in cui bisogna essere assolutamente cauti, prudenti e uniti”.