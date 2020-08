Assisi, salvata dai agenti 86enne rimasta senza medicine

ASSISI – Gli agenti della Polizia di Assisi hanno aiutato una 86enne che aveva chiamato il 112 chiedendo aiuto, ma senza neanche riuscire a indicare la propria residenza. L’abitazione è stata trovata dopo brevi e ricerche e all’interno c’era la donna terrorizzata e in lacrime, che ai poliziotti ripeteva che stava per morire. Dopo averla calmata gli uomini del commissariato sono riusciti a comprendere che l’anziana era rimasta senza medicinali e non riusciva a mettersi in contatto con la donna che generalmente l’assiste nei trattamenti farmacologici, ma che in breve è stata rintracciata, così da poter somministrare all’anziana le pillole prescritte.