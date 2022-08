ASSISI – Sono state le telecamere di videosorveglianza a permettere alle autorità di Assisi di denunciare per furto aggravato l’uomo che, nei giorni scorsi, ha sottratto con una certa abilità il borsello alla vittima, che lo aveva lasciato sopra al bancone della farmacia di Assisi pochi istanti, giusto il tempo di ritirare i medicinali. Il ladro, questa la ricostruzione fornita dalle autorità, ha coperto con un busta il portafogli e poi se lo è infilato in tasca. A permettere alle forze dell’ordine di identificarlo è stato il codice fiscale che il delinquente ha mostrato poco dopo al farmacista per il proprio acquisto.