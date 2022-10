ASSISI – Stavano saltando sulla corda lungo i binari, alla stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli, due ragazzi, ntenti probabilmente in una delle “sfide” legate al mondo dei social, che si sono allontanati prima dell’arrivo di un treno, grazie all’intervento della polizia. Gli agenti del commissariato di Assisi, intorno alle 23 di venerdì, sono intervenuti sul posto in seguito a una segnalazione e sono riusciti ad individuare i due ragazzi che alla vista dei poliziotti sono fuggiti. Dopo aver informato la polizia ferroviaria e il capotreno, gli agenti hanno perlustrato la zona alla ricerca dei due giovani, anche al fine di scongiurare eventuali incidenti. Appurato che la linea ferroviaria era libera, si sono appostati lungo la banchina per consentire al treno di transitare in sicurezza.