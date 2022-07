ASSISI – Rintracciati nove quadri, con ogni probabilità rubati, nascosti sotto un materasso di fortuna in un appartamento abusivamente occupato ad Assisi. Ne danno notizia le forze dell’ordine attraverso un comunicato nel quale viene spiegato che i quadri erano comprensivi di cornici. L’immobile, in fase di ristrutturazione, si trova in via Beato Padre Ludovico Casoria: al proprietario dell’abitazione nei giorni passati era stata segnalata la presenza di alcune persone ma gli investigatori non hanno trovato nessuni. I dipinti sono stati sequestrati. Sono in corso indagini per risalire al legittimo proprietario delle opere e, quindi, all’autore del furto.