ASSISI – Un 54enne è stato denunciato perché ritenuto responsabile per essersi dato alla fuga dopo aver generato ad Assisi un tamponamento a catena con feriti. L’uomo è stato rintracciato dagli agenti del commissariato diretto da Francesca De Luca attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza del Comune. L’incidente è avvenuto nei pressi della rotatoria di via Sandro Pertini a Santa Maria degli Angeli. L’uomo ha tamponato l’auto di una donna che, a sua volta, si è scontrata con un altro veicolo che la precedeva. Quando si sono fermati per compilare il Cid il 54enne, approfittando di un momento di distrazione, è risalito sulla sua auto e si è dato repentinamente alla fuga.