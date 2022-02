Assisi, proposti finti abbonamenti a riviste di polizia: scattano le indagini

La strategia del truffatore

Il truffatore però non si è dato per vinto. Dopo qualche giorno, presso la sede della società, è arrivato un pacco spedito da un presunto sindacato di polizia con pagamento in contrassegno, che è stato rifiutato dal 36enne. Visto il diniego il truffatore ha ricontattato l’uomo invitandolo con insistenza a ritirare il pacco poiché ormai era stata emessa la ricevuta fiscale. A quel punto il 36enne ha deciso di chiedere aiuto alla polizia di Stato presentandosi al commissariato di Assisi per sporgere querela. Ha così appreso dai poliziotti che l’unica rivista ufficiale della polizia di Stato è il mensile Polizia Moderna, il cui abbonamento annuale costa 24 euro e non viene assolutamente pubblicizzato telefonicamente. Gli agenti hanno chiarito al 36enne che la polizia di Stato e i suoi appartenenti non propongono abbonamenti, né per telefono né di persona, non vendono beni e non chiedono denaro.