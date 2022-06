Assisi, prenota una casa-vacanze, ma è una truffa da 1700 euro

ASSISI – Amara delusione per una donna di Santa Maria degli Angeli che è rimasta vittima di una truffa telematica. La donna aveva infatti prenotato con largo anticipo una casa-vacanze, rispondendo ad un annuncio messo su un portale da colui che sembrava essere il titolare dell’appartamento.

Versa come da accordo 1700 euro, che la donna, paga tramite bonifico bancario. Dal ricevimento del pagamento però, il presunto inserzionista non è più reperibile. Inutili i tentativi di rintracciarlo. Da qui la denuncia alle forze dell’ordine che hanno scoperto la truffa. L’uomo che ha attuato il raggiro sarebbe residente in Abruzzo ed ora risulta denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia.