Assisi, picchia e sputa alla ex moglie, lei lo denuncia: commerciante allontanato

ASSISI – Il titolare di un bar di Assisi, un uomo di 46 anni, è indagato dalla Procura di Perugia per aver reso la vita impossibile alla donna anche dopo la fine del matrimonio, epilogo che non ha mai accettato. Le indagini hanno permesso all’autorità giudiziaria di far scattare la misura del divieto di avvicinamento alla ex, che comprende anche lo stop dei contatti telefonici o attraverso altre modalità. L’uomo, peraltro, era già stato raggiunto dall’ammonimento del questore, che però non gli è bastato.