Assisi, ospita studenti ma non è in regola: viene denunciato affittacamere abusivo

ASSISI – Da diverso tempo, un 67enne, ospitava cinque studenti italiani senza però poterlo fare: per questo è stato denunciato nelle scorse ore dalla polizia del commissariato di Assisi. Gli agenti, che lo tenevano d’occhio da un po’ di tempo, lo hanno scoperto nell’ambito dei controlli sulla regolarità delle attività ricettive nella città del Poverello. Nella casa i poliziotti hanno trovato i cinque ragazzi italiani, tutti incensurati, che da tempo pagavano in contanti una somma mensile per l’ospitalità ricevuta. A due di questi, classe 2001, è stata trovata anche una assai modesta quantità di droga (3,5 grammi di hashish). Il titolare è stato denunciato per omessa comunicazione degli alloggiati e dovrà anche pagare una multa per aver esercitato un’attività ricettiva senza alcuna autorizzazione.Infine, due dei cinque studenti, entrambi del 2001, sono stati trovati in possesso di 3.5 grammi di hashish suddivisa in 5 dosi. La droga veniva debitamente sequestrata e i due segnalati alla locale Prefettura come assuntori abituali di sostanza stupefacente.