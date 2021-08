Assisi, occupa uno spazio della stazione e deve scontare una pena di quasi 3 anni

ASSISI – Un quarantenne è stato segnalato perché occupava lo spazio davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria di Assisi. Gli agenti di Polizia hanno fatto ricorso allo strumento dell’ordine di allontanamento emesso dal sindaco. Ma gli approfondimenti sulle sue generalità portano a un precedente allontanamento emesso dal questore di Perugia. C’è di più. Il 40enne di origini slave, in passato, è stato autore di una tentata rapina ed è stato condannato alla pena di due anni e 11 mesi di reclusione, oltre che 900 euro di multa, anche per violenza e per avere opposto resistenza a pubblico ufficiale. E’ stato quindi trasferito al carcere di Capanne.