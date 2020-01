Assisi, non si ferma all’alt dei carabinieri: in auto aveva mazze e oggetti da scasso

ASSISI – Inseguimento da film giovedì sera ad Assisi dove gli uomini del commissariato, anche con l’aiuto di altri colleghi, sono riusciti a fermare in zona Petrignano il 59enne che aveva imboccato una strada senza uscita. Residente nel comune e con precedenti di polizia, l’uomo che si è schiantato contro l’auto della questura non ha spiegato il proprio comportamento agli agenti che gli hanno perquisito l’automobile. All’interno sono state trovate due grosse mazze, lastre di plastiche generalmente usate per forzare porte e finestre e guanti. Il 59enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ma deve rispondere anche di possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso.