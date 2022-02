Assisi, nel centrodestra nasce ‘Civitas’: Agabiti alla guida e molti sindaci in campo

ASSISI – Nel centrodestra il civismo adesso è realtà. Sabato mattina all’hotel ‘Cenacolo’ di Santa Maria degli Angeli l’assessore regionale Paola Agabiti ha alzato il sipario sul nuovo movimento chiamato ‘Civitas’ Presidente è la sindaca di Orvieto Roberta Tardani, mentre i vice saranno i sindaci di Acquasparta, Giovanni Montanie Castel Ritaldi, Elisa Sabbatini. Ma dentro la nuova squadra ci sono anche i sindaci di Deruta, Citerna, Bastia e Preci , Sergio Grifoni per Spoleto e la perugina Francesca Rende confluita nel gruppo dell’assessore regionale dopo aver abbandonato Blu della Galgano. L’operazione che si vuole mettere in campo dal punto di vista della strategia politica? Portare voti al centrodestra ma andandoli a pescare anche fuori dal classico recinto de partiti. Ma senza conflittualità. D’altronde i partiti in sala erano rappresentati oltre che dalla presidente della Regione Donatella Tesei anche da Virginio Caparvi numero uno Lega, Franco Zaffini deputato e segretario regionale di FdI e Raffaele Nevi deputato e plenipotenziario sul campo di Forza Italia. Messaggio chiaro: ancoraggio nel centrodestra e nessuna operazione trasformistica.

Orizzonte e progetto