ASSISI – Un minorenne è stato arrestato e altri tre sono stati denunciati per il furto con strappo compiuto nei giorni scorsi a Santa Maria degli Angeli ai danni della donna, a cui hanno sottratto la borsetta. Dopo il colpo i quattro non sono scappati dalla zona, ma anzi sono rimasti nei paraggi, tanto che la vittima li ha nuovamente incontrati, riconoscendoli immediatamente, mentre raggiungeva le autorità per sporgere denuncia.

Rintracciato

Sul posto sono quindi intervenute le forze dell’ordine che nel giro di poco hanno rintracciato i quattro, tutti sottoposti a perquisizione e trovati in possesso dei soldi della signora. Messi alle strette i ragazzini hanno confessato lo scippo. Uno dei minorenni è stato arrestato ed è al momento trattenuto nella sua abitazione in regime di permanenza domiciliare, in attesa dell’udienza di convalida, mentre per gli altri tre è scattata la denuncia.