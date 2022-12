Assisi, maltratta la madre e la chiude in casa: giovane denunciato

ASSISI – Un giovane è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia ai danni della mamma, che negli ultimi mesi aveva dovuto subire aggressioni fisiche e vessazioni psicologiche. In particolare, al ragazzo viene contestato un episodio che risale al novembre scorso quando, durante una discussione con la mamma, scaturita da futili motivi, l’ha spintonata facendola cadere a terra. Il giovane, peraltro, nei giorni seguenti aveva anche chiuso la mamma in casa per poi andarsene, costringendo la donna a chiedere aiuto alle autorità.