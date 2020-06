Assisi, l’autista gli chiede il biglietto e lui lo picchia con una stampella

ASSISI – Nel pomeriggio di giovedì il personale del commissariato di Assisi ha tratto in arresto un cittadino italiano di 70 anni responsabile di un’aggressione ai danni di un autista di autobus di linea durante l’esercizio della propria funzione. Gli agenti, arrivati sul posto grazie ad una segnalazione, avvicinavano immediatamente la vittima la quale, palesemente scossa dal fatto, comunicava che un passeggero dell’autobus, rimasto anche l’unico all’interno del mezzo in quanto le persone presenti al momento, visto l’elevato stato di agitazione ed aggressività dell’uomo, lo abbandonavano velocemente, lo aggrediva violentemente con una stampella sanitaria a disposizione del soggetto stesso.

Diverbio Nonostante la presenza degli agenti l’uomo continuava a mantenere un animo concitato e di forte diverbio nei confronti dell’autista il quale presentava i chiari segni dei colpi ricevuti. L’aggressore “fortemente infastidito” dalla richiesta dell’autista di mostrare un titolo di viaggio, biglietto o abbonamento, cominciava, d’impeto ad inveire verbalmente il richiedente per poi passare alle vie di fatto utilizzando la propria stampella sanitaria. L’autista dell’autobus, arrivata la sostituzione per il proseguimento del servizio, si affidava alle cure ai sanitari del 118 mentre l’aggressore veniva tratto in arresto per i reati di resistenza ad incaricato di pubblico servizio e lesioni aggravate. Arresto convalidato dall’Autorità Giudiziaria nella mattinata odierna.