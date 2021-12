Assisi, lascia le chiavi infilate nella cassa dei soldi e cliente gli ruba 6 mila euro

ASSISI – Un furto rocambolesco. Questi i fatti. Il dipendente di un distributore di carburante di Assisi al momento della chiusura dell’area di servizio lascia, per una svista, le chiavi infilate nelle cassetta in cui finiscono i soldi dei rifornimenti self e un cliente che arriva poco dopo la apre e si porta via 6 mila euro. Sono state le immagini di videosorveglianza a permettere agli uomini del commissariato di identificare e rintracciare il 41enne, con precedenti specifici, che vedendo le chiavi nella serratura non ha resistito e ha approfittato della dimenticanza del lavoratore. I poliziotti sono arrivati a casa del sospettato e nell’ambito della perquisizione sono stati trovati i 6 mila euro mancanti, che sono stati restituiti al titolare del distributore di carburante. A carico del 41enne è scattata la denuncia per furto aggravato.