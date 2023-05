ASSISI – Tocca alla Parte de Sotto di vincere la 68esima edizione del Calendimaggio di Assisi. Il voto finale della giuria è arrivato nella tarda serata di sabato: Parte de Sotto ha prevalso per quanto riguarda regia e canto, mentre Parte de Sopra si è aggiudicata la sezione storica. La giuria quest’anno era composta da Chiara Bertoglio (musicologa e musicista), Ciro D’Emilio (regista e sceneggiatore) e Antonio Musarra (storico medievista). La Magnifica raggiunge così quota 31 vittorie, mentre la Nobilissima Parte de Sopra ora guida l’albo d’oro con 34 vittorie (due le non assegnazioni e un ex aequo).

Madonna Primavera

La Parte de Sotto vince anche, con Monna Anna Chiara Sarnataro, Madonna Primavera. Nella giornata di giovedì la Magnifica ha vinto i giochi di tiro alla fune e balestra, e lasciando solo la corsa delle tregge ai rivali di Parte de Sopra, con il Balestriere Davide Pascolini, migliore dei suoi, elegge Monna Anna Chiara quale Regina della Festa, battendo la Nobilissima 2-1. La vittoria in questa gara non influisce nell’assegnazione del Palio, ma la parte vincente ha la possibilità di mettere per prima in scena le scene nel Calendimaggio 2024 e impressionare così i giurati con le rievocazioni di vita medioevale in notturna.

I Piccoli

Parte de Sopra, invece, agguanta la vittoria nel Calendimaggio dei Piccoli 2023, manifestazione dedicata ai bimbi di Magnifica e Nobilissima, quest’anno realizzata con il sostegno della Fondazione Perugia e in scena nella giornata del venerdì. Vincendo corsa delle tregge, corsa con i sacchi e tiro alla fune i piccoli atleti blu hanno bissato il successo dello scorso anno. La giornata del venerdì si è aperta con lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi, a seguire i due mini-cortei animati dai piccoli e i giochi loro dedicati.