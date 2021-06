Assisi, insulti sessisti al sindaco Proietti su manifesto elettorale

ASSISI – Parole forti, sessiste, che potete leggere sulla foto a corredo questo di questo post. Così è stato sfregiato un manifesto elettorale del sindaco uscente di Assisi, Stefania Proietti, che si è ricandidata.

In sostegno è intervenuta Antonella Porzi, consigliera regionale del Pd. “La mia solidarietà al sindaco di Assisi Stefania Proietti e la ferma condanna per le frasi sessiste, a lei indirizzate, scritte su un manifesto elettorale. Un clima avvelenato e di inciviltà che deve essere subito fermato, per salvaguardare la democrazia e la serenità con cui i cittadini di Assisi sceglieranno il loro prossimo sindaco. Ricorrere ad offese come quelle comparse è un gesto vile, che offende la città intera. Tutti i partiti prendano subito le distanze da quanto avvenuto”.