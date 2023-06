ASSISI – Si è presentato sette volte in un anno nella sede dell’emittente radiofonica e chiamando numerose volte il centralino per tentare di parlare a una speaker . L’ultima volta è avvenuta nei giorni scorsi quando la donna ha chiamato le forze dell’ordine, raccontando quanto stava accadendo. Diversi i colleghi che hanno confermato la versione della speaker che alla fine ha presentato querela contro il 55enne che la tormentava. L’uomo è stato quindi portato negli uffici delle autorità, è stato identificato e poi è stato rispedito a casa con una denuncia per atti persecutori.