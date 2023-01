Assisi, incidente sul lavoro: operaio ricoverato in gravi condizioni

ASSISI – Martedì pomeriggio un incidente sul lavoro si è verificato ad Assisi all’interno delle Fonderie Tacconi. Al momento la dinamica dell’infortunio non è chiara, ma in base a quanto emerge l’operaio 50enne residente ad Assisi è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Perugia a causa di un trauma cranico. Nell’azienda per i rilievi del caso è intervenuto personale della Usl 1.