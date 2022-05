Assisi, si finge carabiniere per truffare una anziana: cacciato e poi identificato

Alla casa della donna

Nel giro di cinque minuti il soggetto si è presentato alla porta di casa della donna, sostenendo di essere il carabiniere delegato dal tribunale alla riscossione della somma. L’anziana, però, non si è fidata e in casa non l’ha fatto entrare, continuando a parlarci dalla finestra. A quel punto una vicina, sentendo la conversazione, è intervenuta in difesa della ultra ottantenne, costringendo il truffatore a risalire in auto e ad andarsene. Sul posto sono intervenute le vere forze dell’ordine che sono poi riuscite a identificare, rintracciare e denunciare per tentata truffa il finto carabiniere.