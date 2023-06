Assisi, Flavia Prodi è morta in Umbria su un sentiero francescano

ASSISI – Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi, è morta mentre si trovava in viaggio con il marito e alcuni amici, tra cui l’ex ministro Arturo Parisi, su un sentiero francescano in Umbria. Stavano facendo un cammino a piedi, lunedì sera avevano dormito a Gubbio e martedì erano in direzione di Assisi. Flavia Prodi è caduta all’improvviso, forse a causa di un malore.