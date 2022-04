Assisi, firma un contratto telefonico e la bolletta quadruplica: promotore denunciato

ASSISI – Raggiro del contratto telefonico con tanto di bolletta che era salita alle stelle. La vittima è un commerciante della zona di Assisi che non si è dato per vinto e ha chiesto alla compagnia telefonica di mandargli una copia del contratto che aveva firmato quando il giovane promotore di origine toscane si era presentato nella sua attività. Con quei documenti ha scoperto che le la sua firma era stata falsificata ed è quindi andato a denunciare l’accaduto. Le indagini delle autorità hanno permesso di raccogliere elementi sufficienti per far scattare l’accusa di truffa a carico del promotore, su cui pende anche la richiesta per l’emissione di un foglio di via obbligatorio dal comune di Assisi.