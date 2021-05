Assisi, fino al 31 maggio per partecipare al concorso “Una biblioteca in ogni scuola”

ASSISI – Ancora fino al 31 maggio per partecipare alla quarta edizione del Concorso Nazionale “Una biblioteca in ogni scuola” e indetto quest’anno all’interno di “Birba chi legge – Festa delle storie per bambini e ragazzi”, lungo fine settimana dedicato all’infanzia che prenderà il via ad Assisi da venerdì 27 a domenica 29 agosto tra spettacoli di narrazione, laboratori creativi, presentazioni di libri e mostre fotografiche. Ora è ufficiale quindi, torna quest’anno la grande festa per grandi e piccini – realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e in collaborazione con il Comune della Città di Assisi – che sarà, come di consueto, all’insegna dell’eco sostenibilità e plasticfree.

Nel frattempo, sono aperte ancora le iscrizioni alla quarta edizione del Concorso Nazionale “Una biblioteca in ogni scuola”, promosso dall’associazione di promozione sociale BiRBA, che premia, di anno in anno, un progetto di realizzazione o di sviluppo di una biblioteca scolastica gestita da volontari che l’Associazione, dopo una attenta selezione delle domande pervenute, ritiene più meritevole di supporto e di sostegno. La premiazione è in programma domenica 29 agosto, giornata conclusiva di Birba chi legge. Si può partecipare al concorso sia dall’Italia che dall’estero. Si darà la precedenza anche in questa edizione a gruppi di volontari che si costituiscano in associazione no-profit e ai progetti che prevedano di realizzare o sviluppare biblioteche in strutture scolastiche e in zone dove sono scarse le risorse destinate alla promozione della lettura.

Per aderire al Concorso è possibile inviare il progetto a concorso@birbachilegge.it entro e non oltre il 31 maggio 2021. La premiazione del progetto vincitore si svolgerà domenica 29 agosto. Per le modalità di iscrizione si può consultare il sito www.birbachilegge.it.

L’immagine 2021 è firmata dal talentuoso illustratore e visual designer Francesco Fidani, ospite nel 2019 del Festival “Birba chi legge – Assisi fa storie” con il Tothem tour.

Ad aggiudicarsi il concorso nel 2020 è stato il progetto “Un borgo di libri” dell’associazione “Voltiamo pagina” alla quale sono andati 1000 euro in libri per l’infanzia di qualità per la realizzazione di una biblioteca scolastica nei locali del plesso scolastico di Borgo Quinzio (RI).