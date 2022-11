Assisi, estorsione a carattere sessuale: la polizia denuncia un sessantenne

ASSISI – Un uomo di 61 anni, della provincia di Fermo, è stato denunciato dalla polizia per un tentativo di estorsione a carattere sessuale, dopo un episodio avvenuto a Cannara ai danni di una ragazza. Richieste di denaro per non diffondere sui social immagini ‘particolari’ tali da rovinare la reputazione: un incubo fatto di ricatti ed estorsioni, conosciuto come “sextortion” o estorsione a sfondo sessuale, un fenomeno che si sta diffondendo rapidamente anche tra gli adolescenti. È quanto accaduto a Cannara, dove un genitore, dopo essere stato contattato da un utente sconosciuto che chiedeva del denaro per evitare la diffusione di immagini pornografiche raffiguranti la figlia, si è rivolto agli agenti del commissariato di Assisi per chiedere aiuto e presentare denuncia.

Il racconto

Agli agenti ha raccontato di essere stato contattato da un utente sconosciuto che, successivamente, tramite messaggio, lo informava di avere delle foto e dei video della figlia. Credendo si trattasse di un bluff, l’uomo aveva negato che si potesse trattare della stessa ragazza ma l’ interlocutore aveva fornito alcuni elementi descrittivi inequivocabili. Grazie alle indagini del commissariato di Assisi, è stato possibile risalire all’ intestatario dell’ utenza telefonica, che è stato denunciato per il reato di tentata estorsione.