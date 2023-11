Assisi, denunciati per furto della bandiera dal monumento dei caduti

ASSISI – Ad Assisi per motivi di lavoro, tre cittadini tedeschi di 46, 36 e 43 anni sono stati denunciati a piede libero dalla polizia di Stato e da quella locale perché ritenuti responsabili della sottrazione della bandiera italiana collocata presso il monumento ai caduti per la Patria a Palazzo di Assisi. Il furto, avvenuto la sera dell’8 novembre, era stato subito notato dal vice presidente della pro-loco di Assisi che lo ha segnalato alle forze dell’ordine. Gli agenti del commissariato di Assisi, unitamente al personale della polizia locale, hanno quindi dato avvio alle indagini, procedendo anche all’acquisizione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona. Sono quindi risaliti ai tre tedeschi che nei giorni seguenti, hanno anche restituito la bandiera. Si sarebbe trattato di una bravata ma per loro è scattata comunque la denuncia a piede libero per il reato di furto aggravato in concorso.