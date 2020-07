Coppia occupa abusivamente una casa popolare: denunciati

ASSISI – Una coppia è stata denunciata per aver occupato abusivamente una casa popolare nella frazione di Castelnuovo di Assisi. I militari sono stati allertati dai vicini insospettiti dal viavai e dai rumori provenienti da un appartamento teoricamente vuoto e non ancora assegnato. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno notato che la coppia di giovani aveva divelto una grata per entrare nella casa, così come altre due persone hanno fatto poche settimane fa. I due, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, vivevano in un camper e sono riusciti a entrare utilizzando un piede di porco. Dopo essere stati identificati, l’uomo e la donna sono stati denunciati mentre l’appartamento è stato restituito all’Ater.