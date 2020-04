Assisi, continuava a tenere aperto un bar nonostante la legge: multa e chiusura

ASSISI – La Polizia di Stato ha disposto la chisura di un bar ad Assisi che continuava ad essere aperto nonostante le disposizioni di legge. I poliziotti del locale commissariato hanno effettuato l’operazione dopo il controllo su un supermercato alla periferia cittadina, considerando che il bar era gestito dal medesimo titolare.

Scoperto Una volta entrati hanno scoperto che il bar sito nel locale attiguo, invece di essere chiuso come previsto dalle vigenti normative, in realtà era perfettamente funzionante. All’interno del bar infatti trovavano dietro il bancone il titolare che stava effettuando attività di somministrazione. A quel punto gli agenti si sono qualificati al titolare, un 51enne assisano, il quale non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità. Al titolare è stata comminata una multa ed è stata anche disposta la chiusura temporanea di giorni 5 dell’attività per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.