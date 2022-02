Assisi, condannato perché trovato con sei kg di cocaina: arriva dalla Germania per costituirsi

ASSISI – Adesso dovrà scontare tre anni di carcere e pagare 18 mila euro di multa, l’uomo che si è costituito presentandosi alla stazione dei carabinieri di Assisi. L’uomo, che prima di entrare in cella, viveva in Germania, nel 2020 era stato arrestato perché trovato con 6 chilogrammi di cocaina. Con la sentenza la Procura di Perugia ha emesso l’ordine di carcerazione, provvedimento di cui il corriere della droga ha avuto notizia attraverso il suo avvocato. Da qui la decisione di rientrare in Umbria dalla Germania e costituirsi in caserma a Santa Maria degli Angeli.